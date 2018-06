Inserita in Cultura il 15/06/2018 da Direttore Domani ad Aci Trezza il raduno dei corpi bandistici Saranno quattro i corpi bandistici che domani, Sabato 16 Giugno 2018, a partire dalle 17.30 ad Aci Trezza daranno vita alla seconda edizione del raduno "Armonie musicali nella riviera dei Ciclopi" nell´ambito del "Festival bandistico "Terre di Sicilia" patrocinato dalla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo. L´evento, organizzato dalla sezione regionale dell´Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome in collaborazione con la Confraternita San Giovanni Battista nel 25° anniversario dalla sua fondazione, vedrà la partecipazione del corpo musicale "Madonna di Dinnammare" di Messina, della banda "Petiliana" di Delia, dell´associazione culturale musicale "Musikanova" di Militello in val di Catania e del complesso bandistico amatoriale "Città di Paternò". Il raduno, inserito all´interno del cartellone delle manifestazioni culturali in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, avrà inizio con la sfilata lungo via Provinciale fino al Lungomare dei Ciclopi, mentre alle 21 in piazza Giovanni Verga proseguirà con il concerto conclusivo che vedrà le formazioni impegnate in un vasto repertorio contemporaneo.