Inserita in Economia il 15/06/2018 da Direttore Incontro Confcooperative Sicilia sede Territoriale TrapaniI "Nella giornata di ieri, 14 Giugno 2018, presso la sede Confcooperative Sicilia, sede territoriale di Trapani, si è tenuta un’importante giornata formativa relativa alle nuove direttive introdotte dal regolamento europeo 2016/679 GDPR Privacy, e anche alle nuove misure promosse dalla Regione Sicilia (programma operativo FSE) volte a favorire l’occupazione e lo sviluppo del tessuto economico-sociale regionale. Tematiche importanti, che hanno visto coinvolte le cooperative associate, ma anche i volontari del SCN delle nostre strutture accreditate, che hanno attivamente partecipato al momento di formazione. È stata l’occasione per ribadire il ruolo di rappresentanza e di supporto di Confcooperative, che si pone come baricentro e punto focale dello sviluppo economico del territorio di riferimento, ma anche del benessere organizzativo delle cooperative associate."