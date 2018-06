Inserita in Politica il 15/06/2018 da Direttore Il Comitato Provinciale ANPI da la propria totale solidarietà al Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida Il Comitato Provinciale ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, il suo Presidente, i suoi iscritti, si uniscono a tutti i democratici nel dare la loro totale solidarietà al Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, fatto oggetto di uno squallido, miserevole e razzista striscione affisso, per fortuna solo per poche ore, in una delle principali arterie cittadine, con uno insultante invito nei confronti dello stesso primo cittadino. La firma è quella di Casa Pound, l’associazione neofascista che in questo modo comunica la sua presenza anche a Trapani.

Da tempo l’Anpi ha messo sull’avviso della possibile, nefasta, presenza di un’associazione neofascista nella civile e democratica Trapani. Siamo rimastiinascoltati.

Forse non è un caso che il debutto di Casa Poundcoincide con le recenti affermazioni, durante le recenti elezioni, purtroppo anche in ambito localeche “destra e sinistra” sono argomentazioni logore e vecchie

Facciamo appello a tutte le forze democratiche perché, superando ritardi e confusioni pseudo politiche, si trovi un momento di unità per dare all’insorgere neofascismo le giuste e civili risposte di una città che respinge i fascisti e i loro epigoni. Dal neo Sindaco, oggetto dell’indegno striscione, ci aspettiamo una ferma presa di posizione che confermi la democraticità della nostra città.

L’ANPI cerca l’unità delle forze democratiche. Lo ha fatto in campo nazionale, proprio in risposta alle decisioni del ministro Salvini, votando con l’ARCI, l’Azione Cattolica, Legambiente, Libera, Rete della conoscenza, un documento nel quale tra l’altro si afferma che:” l’Italia non può voltare le spalle; ogni migrante, tra cui tante donne e bambini indifesi, è prima di tutto una persona costretta a lasciare la propria terra, a causa di guerre, fame,siccità e disastri ambientali per cercare la sopravvivenza altrove chiedendo accoglienza e asilo. Alzare nuovi muri di odio e paura non fanno bene al Paese e aumentano ancora di più le diseguaglianze”.

Ricordiamo che nei mesi scorsi l’ANPI con altre 22sigle di associazioni, partiti e sindacati ha firmato un appello dall’emblematico titolo “ Non più fascismi”, sottoscritto da centinaia miglia di cittadini italiani.