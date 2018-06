Inserita in Salute il 15/06/2018 da Direttore BULLDOG-MANIA con HITACHI i 10 consigli per prendersi cura del proprio COMPAGNO A 4 ZAMPE con l´arrivo del CALDO IL BULLDOG FRANCESE STAR DELL’ESTATE 2018 PROTAGONISTA DEL VIDEO DEI CLIMATIZZATORI HITACHI CHE IMPAZZA SUL WEB

Milano, 15 giugno 2018 – Una piccola bulldog francese per dire a tutti, nell’estate 2018, ´Non vedrai l´ora di rimanere a casa´ : il video dei climatizzatori Hitachi ha come protagonista il cane del momento, tra i più popolari e amati della rete.

Un’idea nataconsocialbeat.it, piattaforma che studia le conversazioni sul web per individuare gli argomenti di maggiore interesse in tempo reale e per l’immediato futuro.

La bulldog-mania è una passione seguita da tutti: adulti, bambini, single, famiglie, gente comune e star. Da Brad Pitt a Heidi Klum passando per Lewis Hamilton, David Beckham e Lady Gaga. Senza dimenticare la fashion blogger Chiara Ferragni e il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini.

“C’è stato un vero e proprio boom di questa razza - afferma Katia Querin fondatrice insieme a Marco Maso di FindtheFrenchie.com, il magazine online dedicato ai bulli. E prosegue - ci hanno segnalato una presenza importante di esemplari di Bulldog Francese all’Enci Winner, il punto di riferimento della realtà espositiva italiana e internazionale, in programma dal 15 al 17 giugno a Fiera di Milano-Rho.”

Carina, paffutella e socievole. Le zampe corte e il corpo possente che le conferiscono un incedere tanto buffo. Anche per questo la tenera cagnolina diventa protagonista indiscussa del nuovo spot dei condizionatori Hitachi che la mostra, in modo ironico e divertente, mentre cerca di sfuggire al suo padrone per rimanere a casa, al fresco.

I Bulldog Francesi infatti non amano il caldo. “Questi cani branchicefali vanno protetti adeguatamente dalle alte temperature” è questa la raccomandazione di Maso per il periodo estivo ai proprietari di Frenchie.

Solo il bello del caldo con Hitachi Cooling & Heating, sinonimo di climatizzazione, qualità, benessere e risparmio energetico.

I climatizzatori Hitachi sono tutti in pompa di calore e con tecnologia Inverter. Hitachi Air Conditioning assicura l’affidabilità di tutti i condizionatori residenziali con una estensione di garanzia di 5 anni. Su tutta la gamma è disponibile e completamente gratuita l’App Hi-Kumo per un controllo totale dell’impianto di climatizzazione da smartphone e tablet.

IL CANE E IL CALDO: DIECI CONSIGLI PRATICI Attenzione ai colpi di calore. Bagnare il cane con l’acqua o avvolgerlo in un telo fresco per abbassare la temperatura Durante il trasporto in macchina, schermare i vetri della vettura per evitare i riflessi del sole Non lasciare mai il cane in macchina, anche se l’auto è all’ombra Limitare l’attività nelle ore più calde e uscire nelle ore più fresche Assicurargli sempre acqua fresca a volontà In casa garantire sempre il giusto refrigerio, mantenendo la temperatura tra i 21 e i 26 gradi Fornire un’alimentazione più leggera suddivisa più volte durante il giorno In caso di bagni in mare, sciacquare il pelo dal sale per evitare irritazioni e dermatiti Spazzolare il cane una volta a settimana per eliminare il pelo morto. No al taglio del pelo che aiuta a schermare il cane dagli sbalzi di temperatura e dal caldo Attenzione alle superfici surriscaldate dai raggi solari, anche le zampe si scottano: evitare se possibile di far camminare il cane sull’asfalto.