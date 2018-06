Inserita in Politica il 15/06/2018 da Direttore

Manifestazione di disappunto e ribrezzo dei GD di Trapani verso il gesto di Casapound

I Giovani Democratici di Trapani, con profondo disgusto, esprimono il loro disappunto in merito allo striscione di Casapound che è apparso stamane a Trapani, in riferimento al nobilissimo atto politico del neo Sindaco Giacomo Tranchida, e congiuntamente vicinanza al sindaco Orlando che ha visto la città di Palermo protagonista dello stesso striscione. E’ preoccupante, come a Trapani, città storicamente e per natura atta all’accoglienza e alla integrazione, si verifichi un gesto che va contro ogni logica di appartenenza culturale alla terra natia che, non dimentichiamo mai, esiste per miscuglio di etnie diverse che si sono susseguite nei secoli. I Giovani Democratici non possono non far sentire la propria voce, urlando anzi, per un atto del genere che va contro il nostro Essere e contro ogni buonsenso. Ricordiamo che i fatti attaccati da Casapound vedono coinvolte vite umane e morti da commemorale; qui non si parla più di bandiere e colori politici ma di civiltà, null’altro.





Casapound a Trapani non avrà terreno facile di attecchimento, verranno affrontati ad ogni livello, poiché fin quando il dialogo non sarà politico ma solamento atto al promuovere una pratica criminale non sarà permesso loro un gesto non contrastato.





Tutto il circolo trapanese, con tale nota, vuole esprimere tutto il disappunto e il ribrezzo verso questo gesto che auspichiamo non si ripeta, invitando sempre e comunque ad un confronto civile.





Saremo sempre uniti nella lotta alla discriminazione e al fascismo e in accordo con tutti coloro fanno, della umanità e della civiltà, i cardini della loro morale.





I Giovani Democratici di Trapani