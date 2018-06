Inserita in Cultura il 15/06/2018 da Direttore Partanna, prolungata fino a domenica la tradizionale Fiera di San Vito L’ordinanza del sindaco estenderà la festività anche al 16 e 17 giugno

PARTANNA. Il sindaco Nicolò Catania ha emanato un’ordinanza sindacale per prolungare fino a domenica la tradizionale Fiera di San Vito, patrono della cittadina la cui ricorrenza cade nella giornata del 15 giugno. “Ho ritenuto opportuno – spiega il primo cittadino – per la comunità e per le esigenze di operatori e attività locali estendere la fiera alle giornate del 16 e 17 giugno per consentire più agevolmente lo svolgimento dei tradizionali festeggiamenti dedicati a San Vito. La ricorrenza religiosa, molto sentita dai partannesi e che ogni anno richiama numerosi fedeli e visitatori, sarà così prolungata anche al weekend valorizzando ulteriormente, sia per i cittadini che per chi proviene dai centri limitrofi, un’importante area di Partanna che merita di essere protagonista anche in occasioni come questa”. Per consentire lo svolgimento della fiera e la collocazione delle bancarelle Piazza Galileo Galilei sarà quindi chiusa al transito veicolare fino alle ore 24,00 del 17 giugno.