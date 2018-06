Inserita in Cronaca il 15/06/2018 da Direttore CORDOGLIO DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA SCOMPARSA DELL’ON. BENEDETTO COTTONE E DELL’EX DIRETTORE DI RAGIONERIA, CICCIO RUSSO Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, e il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’on. Benedetto Cottone, già parlamentare marsalese scomparso a Roma alla veneranda età di 100 anni, e per quella del ragioniere Francesco Russo (Ciccio) per anni direttore di Ragioneria del Comune, spentosi a 88 anni. L’on. Benedetto Cottone prima di diventare parlamentare fu anche consigliere comunale e Assessore a Marsala. Venne, infatti, eletto consigliere comunale il 22 giugno del 1952 e divenne poi assessore alla Pubblica Istruzione dell’allora Giunta guidata da Salvatore Grillo. A lui si deve l’apertura di diverse scuole nelle contrade marsalesi. Si dimise da consigliere il 25 agosto del 1953 per candidarsi al Parlamento dove venne eletto per quattro legislature. I funerali di Benedetto Cottone, abilissimo oratore, si svolgeranno martedì prossimo in Chiesa Madre - alle ore 10,30. Nella chiesa di San Francesco, officiati da Don Tommaso Lombardo, si sono svolti quelli del ragioniere Russo,, già direttore di ragioneria del Comune. Lo stesso lavorò anche per diverso tempo nel sociale.