Inserita in Sport il 15/06/2018 da Direttore Stage Nazionale di Pallanuoto a Trapani La FIN - Federazione Italiana Nuoto, premia il lavoro svolto in questi anni dall´ Asd Aquarius nuoto Trapani. Per la prima volta infatti la piscina comunale di Via Tenente Alberti, gestita dalla stessa società, ha dato ospitalità ad un “collegiale” uno stage regionale per cercare i futuri campioni di pallanuoto che potrebbero partecipere a “Parigi 2020”.

“Abbiamo scelto l’Aquarius per questo stage – sottolinea Stefano Piccardo, Tecnico Nazionale per la Sicilia - perché volevamo premiare una società che sta svolgendo un lavoro importantissimo a livello locale, grazie alle realtà che vi operano. Ci è sembrato giusto premiare realtà come questa e poi conosco personalmente i tecnici, tutta gente preparata”.

In piscina a far vedere le proprie potenzialità professionali per queste selezioni regionali CR Siculo, 25 giovanissimi atleti provenienti da: Siracusa, Palermo, Messina, Catania e ovviamente Trapani. I quattro atleti trapanesi sono: Alessio Sorrentino, Giacomo Cesarò, Salvatore Pappalardo e Giuseppe Daidone.

Ieri nelle due prove di allenamento durate complessivamente 4 ore, si sono allenati sotto lo sguardo vigile di Stefano Piccardo, a cui ora è demandato il delicato compito della scelta dei campioni per la nazionale di pallanuoto di domani.

“Per ciò che riguarda la scelta, questa – dice Piccardo - si baserà molto sulla fisicità, le caratteristiche natatorie, tecniche, come questi ragazzi vivono lo sport. La ricerca del talento è un aspetto sempre difficile. Il nostro è uno sport di grande sacrificio. Devono sapere che li aspetterà una vita di lavoro e allenamento, in questo senso serve anche come sono formati caratterialmente”.

Soddisfatto il presidente della società Aquarius Sergio Di Bartolo per questa scelta che gratifica tutto il gruppo di tecnici che nel corso dell’anno lavora con i circa trecento atleti che frequentano la palestra di via Tenente Alberti; Salvataore Giacomazzi, Fabio Vulpetti e Alessandro Di Bartolo.

Presente allo stage anche il neo assessore allo sport di Trapani, Vincenzo Abbruscato. “Sicuramente è un onore che la FIN abbia scelto Trapani e questa società per lo stage sappiamo che ci sono anche quattro atleti trapanesi che potrebbero far parte della nazionale di pallanuoto in vista di Parigi 2020. Evidentemente gli investimenti fatti su questa struttura dall’amministrazione passata sono stati ben ripagati dall’attenzione che sta avendo questo sport, su cui puntiamo molto, certi che la collaborazione tra Fin, nuova amministrazione e chi gestisce continui ancora”.



Elenco dei convocati del Tecnico Nazionale per la Sicilia Stefano Piccardo, in accordo con il Tecnico Federale Massimo Tafuro e su direttive del Cimmissario Tecnico Alessandro Campagna:

• Luca Castorina, Riccardo Torrisi, Giovanni Forzese, Tommaso Scollo, Francesco Condemi e Giuseppe Ursino della NUOTO CT • Francesco D´Antoni ed Emanuele Rapisarda della POL. MESSINA • Francesco Cassia, Andrea Calore e Alessandro Zappulla della C.C. ORTIGIA • Flavio Nicolosi della POL. MURI ANTICHI • Lorenzo Garibaldi della R.N. PALERMO • Filippo Barsalona, Matteo Raineri, Federico Messina, Davide Occhione della TELIMAR Palermo • Matteo Di Napoli della SIKELIA Waterpolo Messina • Alessio Sorrentino, Giacomo Cesarò, Salvatore Pappalardo e Giuseppe Daidone dell´AQUARIUS Trapani • Emanuele D´Anzi e Cristiano Sarno dell´OSSIDIANA e Ivan Consoli della TORRE DEL GRIFO