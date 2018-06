Inserita in Sport il 15/06/2018 da Direttore Tesserato l´attaccante classe ´97 Accardi Ancora colpi in entrata in casa Bianco Arancio Petrosino. E´ stato perfezionato infatti il tesseramento dell´attaccante marsalese classe ´97 Flavio Accardi, lo scorso anno allo Sporting Rcb (2° Categoria). Accardi, prima punta, sarà a disposizione del nuovo tecnico già a partire dalla preparazione atletica in programma nel mese di agosto. A giorni la società giallorossa annuncerà anche chi siederà sulla panchina petrosilena come allenatore.