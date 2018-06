Inserita in Politica il 15/06/2018 da Direttore ON DE LUCA SOSPENDE TUTTI INCONTRI E COMIZIO PER MORTE BIMBI "Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia dei due angioletti Raniero e Francesco andati in cielo a seguito di un grave incendio dell’abitazione familiare".



A dirlo l´on. Cateno De Luca che ha sospeso in segno di cordoglio il comizio già programmato per stasera alle ore 20:00 a GALATI marina che non si svolgerà e gli altri saranno riprogrammati per i prossimi giorni.