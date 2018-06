Inserita in Cultura il 14/06/2018 da Direttore Laboratorio Teatrale dell´IC "Lombardo Radice - Pappalardo" - Ancora un successo Ancora un successo per il Laboratorio Teatrale

Ancora non si è spento l’entusiasmo dell’esperienza all’Agone festival Teatro Scuola di Girifalco, con il secondo posto ottenuto su scala nazionale, che il laboratorio di drammatizzazione della nostra scuola ci riprova portando in scena giorno 5/6/2018 al Teatro Selinus “I sogni son desideri” raccontando con abile maestria recitativa, musica dal vivo, mirabile scenografia e coreutica, l´incidenza della solitudine dell´essere umano nell´era della comunicazione e della globalizzazione. I social media non dovrebbero essere considerati una cura per la solitudine come dice Papa Francesco “…. Non arrenderti alla notte: ricorda che il primo nemico da sottomettere non è fuori di te: è dentro. Se ti senti vuoto o demoralizzato, sogna! Non avere paura di sognare…..!” Da sempre, noi giovani garantiamo il futuro e la continuità e il ricambio generazionale. La nostra società ci vede sempre più spesso incapaci di sognare e risulta oggi sempre più difficile riuscire a coinvolgerci e a spingerci verso quella progettualità, quella voglia di sognare che sono motore fondamentale per guardare al futuro. Abbiamo deciso di mettere in scena i desideri che ogni uomo vorrebbe realizzare per migliorare la propria condizione di vita ma in realtà sono ben altre le cose che possono realmente rendere felici. Siamo fortemente convinti che l’attività di drammatizzazione, nella nostra scuola, sia senza dubbio, uno dei mezzi di espressione artistica e di promozione culturale ed ha un insostituibile valore formativo. La Dirigente della scuola, Prof.ssa Maria Rosa Barone, si è complimentata con tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dello spettacolo teatrale e a tutti noi che abbiamo partecipato, ha espresso parole di elogio per le nostre capacita e abilità dimostrate in scena. Ha concluso il suo intervento rivolgendoci un grande abbraccio, un caloroso applauso e un affettuoso grazie per aver ancora una volta divertito, emozionato, commosso... Alunni del Laboratorio Teatrale dei plessi Pappalardo - Medi