Inserita in Politica il 14/06/2018 da Direttore Agricoltura. Cracolici: revocare finanziamenti ad imprese con lavoratori in nero “Ho chiesto all´assessore regionale all´Agricoltura di revocare eventuali finanziamenti alle imprese agricole che utilizzano lavoratori in nero. Questa forma di schiavismo va contrastata in ogni modo: avevo previsto tale revoca nelle misure del Psr 2014/2020, adesso è necessario avviare le verifiche sui requisiti richiesti alle imprese, in relazione ai loro lavoratori”. Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD.

giovedì 14 giugno 2018