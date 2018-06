Inserita in Economia il 13/06/2018 da Direttore ALCAMO: DOMANI MATTINA SOSPESA L’EROGAZIONE IDRICA CITTADINA L’ufficio Idrico Integrato del Comune di Alcamo rende noto che, Siciliacque effettuerà alcune riparazioni urgenti sulla propria conduttura, pertanto interromperà la consueta fornitura idrica per la Città di Alcamo. Domani, 14 Giugno le zone ricadenti nel primo turno non riceveranno acqua. (1^ TURNO - P.zza Ciullo - Cimiteri–C/da e Vitusi - Via Amendola; Via Francesco Crispi - Via Platania; Via P. O. Pastore).

Stasera a partire dalle ore 20.00 sarà distribuita l’acqua per le zone del IV turno e a seguire sarà erogata l’acqua per il Pozzetto 17.

Nel più breve tempo possibile sarà reso noto il nuovo calendario dell’erogazione idrica.