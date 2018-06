Inserita in Politica il 13/06/2018 da Direttore Ars, Mancuso (FI): Dall´ultima tornata elettorale, nuova linfa per Forza Italia Palermo, 13/06/2018: "Il voto nei cinque piccoli comuni della provincia nissena a portato nuova linfa nelle file di FI". Così commenta l’on.le Michele Mancuso del gruppo parlamentare di Forza Italia all´Assemblea regionale siciliana, a seguito dei risultati elettorali. "Tantissimi i volti nuovi - continua Mancuso - molte giovani ragazze e ragazzi. Ma soprattutto tanti tra i primi degli eletti che nonostante si siano presentati con liste civiche fanno capo alla squadra azzurra della nostra provincia. Dunque, in attesa del pronunciamento sull´eventuale voto per le province, ci prepariamo ad organizzare questa nuova flotta di giovani promesse. Sarà un´estate con la bandiera di Forza Italia in mezzo alla gente". "Come sempre - conclude il Deputato nisseno - lavoreremo accanto ai nuovi amministratori per riportare speranza e fiducia nella politica. Viabilità e formazione sono i temi delle prossime settimane che vedranno protagonista la classe dirigente del nostro partito in incontri e convegni nei mesi estivi. L´obiettivo è portare sempre più il governo della Regione a contatto con le persone e con il territorio".