Inserita in Gusto il 13/06/2018 da Direttore

A TOP CHEF CUP - LA RIVINCITA - TRIONFA LA LOMBARDA CINZIA FUMAGALLI CHE SCEGLIE UN ADDETTO STAMPA SICILIANO: ALESSANDRA VERZERA.

Sarà la giornalista enogastronomica palermitana Alessandra Verzera, direttore responsabile del magazine sceltedigusto.it, l´addetto stampa e responsabile per le Public & Media Relations della neo campionessa di Top Chef Cinzia Fumagalli, leccese doc.





La chef lombarda ha vinto una finalissima giocata alla pari: due uomini e due donne, tutti di notevolissime capacità tecniche. Ma della Fumagalli ha vinto l´estro, la simpatia di una personalità scanzonata e trascinante. Una gara al cardiopalma, giocata a suon di piatti estrosi, creativi.





"La Verzera non la conoscevo personalmente, anche perché geograficamente agli antipodi. Diciamo che la seguivo sui social e la apprezzavo. Di lei mi aveva colpito la sagacia, un notevole acume, oltre ovviamente alla sua preparazione in campo gastronomico. Così, intanto decisi tra me e me che se mai avessi vinto lei sarebbe stata la prima a pubblicare una mia intervista. Ma non eravamo mai andate oltre a brevi commenti sui reciproci post. Cose così... strane, come me. Alcuni le chiamano empatie. Io sono istintiva ma non impulsiva e, il mio istinto non mi ha mai tradita".





E del resto Alessandra Verzera è sulla stessa linea. "La Fumagalli l´avevo incrociata - anzi scontrata - diversi anni fa in una delle solite bagarre che ogni tanto montano sui gruppi di cucina sui social, quella volta esclusivo appannaggio di professionisti. Dopodiché la questione era stata archiviata: del resto personalità forti rimangono molto spesso nelle rispettive posizioni. Poi l´ho vista a Top Chef Cup. Programma che non avrei seguito perché guardo poco la tv, se non fosse stato per la presenza tra i concorrenti di Bonetta Dell´Oglio, palermitana come me. Ero molto incuriosita dalla partecipazione di Bonetta, che conosco personalmente e a dirla tutta tifavo per lei. Il suo percorso però si è interrotto, e così mi sono appassionata a Cinzia, non soltanto per i suoi piatti, ma anche per la sua trascinante ironia. Una persona con i piedi per terra e la la testa tra le nuvole ma che, all´occorrenza, è un vero caterpillar".





E come spesso accade dagli incontri casuali nascono sinergie e collaborazioni di alto valore che, come in questo caso, uniscono persone e situazioni che diversamente sarebbero rimaste distanti.





"L´incontro è stato certamente casuale - dice Fumagalli - "ma il seguirsi reciprocamente è stata una scelta cresciuta sulla scoperta di svariate similitudini. Ci siamo studiate, pesate, misurate, scoprendo moltissime affinità di cui la più forte è senz´altro l´amore per un certo tipo di cucina. È stato per me naturale, una volta conclusosi il programma che ha decretato la mia vittoria, sceglierla come mio portavoce e addetto stampa. Del resto ho ottimi rapporti con la gente del Sud. La mia metà, in senso lato, è infatti Fabiana Scarica, anche lei vincitrice dello stesso Talent nella scorsa edizione. Lei è la mia sorellina. E poi niente unisce i popoli e li predispone all´amicizia e al buonumore quanto la buona cucina e la tavola imbandita, anche se solo virtualmente, azzerando ogni altra diversità. Il cibo, il parlare di cibo e di vino, è un incredibile collante."





"Quando le chiesi quale fosse uno dei suoi dolci preferiti e lei mi rispose che i suoi dolci erano quasi sempre a base di verdure ed ortaggi vari io non pensai benissimo, lo devo ammettere" - dice Verzera - " ma del resto mi sembrò coerente con il personaggio, di cui nulla è scontato e soprattutto nulla è banale. Confesso di aver pensato - questa qui è capace di vincere, perché si inventa cose che colpiscono intanto l´immaginifico, che si staccano totalmente dalla consuetudine e che sicuramente gratificano il palato. È una che inventa laddove tutti ci dicono che in cucina non c´è più niente da inventare". E ben otto stelle Michelin riunite nella giuria di Top Chef l´hanno giudicata la migliore. Quindi nel mio piccolo neanche io mi ero sbagliata sul conto della Fumagalli"





E questa linea immaginaria che unisce con gusto e ricercatezza il Nord all´estremo Sud passando per la Campania, terra della Scarica, ci piace molto: "È ancora presto per parlare di iniziative e programmi " - dice Verzera - " ma di certo già dal mese di Luglio questa parte di Italia avrà modo di conoscere questa chef eclettica e fantasiosa e di apprezzarla. Sarà certamente a Palermo e a Catania e poi via via in altre città per poi risalire verso la penisola e il suo grande Nord. Ne vedremo, e ne gusteremo, delle belle. Intanto chi volesse potrà contattare me o Cinzia ai seguenti indirizzi mail: cinzia@cinziafumagalli.it e ufficiostampa@cinziafumagalli.it ".





Auguri di buon lavoro ad entrambe.