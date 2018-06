Inserita in Politica il 13/06/2018 da Direttore Noi con Salvini di Messina invita il candidato a pensare al benessere degli italiani Apprendiamo con sconcerto che il candidato Sindaco di Messina Prof. Dino Bramanti si impegnerebbe a fare pressioni sul Ministro degli Interni Sen. Matteo Salvini affinchè continui la sconsiderata politica di accoglimento dei migrati, che al 90% provengono da paesi non in stato di guerra. Vorremmo ricordare all´esimio Prof. Bramanti che l´Italia e la Sicilia in primis hanno abbondantemente dato e fatto la loro parte. E´ ora che il governo e tutte le istituzioni pensino al benessere degli italiani. Speriamo che tale dichiarazione sia solo uno spiacevole inciampo di comunicazione. Il Prof. Bramanti si impegni a risollevare le sorti di questa città già abbastanza mortificata dall´amministrazione uscente.