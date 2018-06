Inserita in Politica il 13/06/2018 da Direttore ARS, Protesta del M5S contro il Presidente della Repubblica di Malta, Milazzo (FI): Palermo, 13/06/2018: "Micciché ha accolto con grande senso delle Istituzioni il Presidente della Repubblica di Malta, prendendo le distanze dal gesto compiuto dal M5S, che in blocco, ieri ha abbandonato l´aula quando a preso la parola il Capo di Stato maltese. Bene ha fatto Miccichè a criticare l´uscita dall´Aula. Palermo è la capitale della cultura; Palermo è arabo-normanna e la Sicilia terra di accoglienza. La nostra Regione è pregna di multiculturalismo e ha tanto da insegnare altrove, a partire dai tanti nostri connazionali che nel mondo sono stati accolti e che hanno fatto la Storia. Ritengo che la Sicilia non può dare questo messaggio. Va bene l´ordine e la legalità ma l´accoglienza deve essere alla base di un´apertura verso nuovi rapporti internazionali. L´occasione è di quelle a cui non si può mancare. Pensiamo a cosa sarebbe successo se tutti fossimo usciti dall´Aula. Che figura avrebbe fatto la Sicilia e l´Italia a livello internazionale? Per questo affermiamo con grande forza che la Sicilia deve essere terra di accoglienza e di ospitalità". Così l´on. Giuseppe Milazzo, Capogruppo di Forza Italia all´Assemblea regionale siciliana, a seguito dell´uscita da Sala d´Ercole dei Deputati del Movimento Cinque Stelle, in segno di protesta contro Malta che si rifiuta di aprire i propri porti alle navi delle ONG.