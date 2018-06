Inserita in Salute il 13/06/2018 da Direttore Evento benefico "Decora per un amico" Si terrà domenica 17 giugno, in Piazza Cristo Re a Valderice, l’evento di solidarietà “Decora per un amico” che si inserisce nell’ambito delle attività promosse dalla “Fondazione Lene Thun” con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a sostenere il Laboratorio di Ceramico-Terapia adottato all’interno del Reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Civico di Palermo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Valderice, dà continuità ad un più ampio progetto, avviato nel 2014, con la finalità di creare una serie di “Laboratori permanenti” di Ceramico-Terapia negli Ospedali italiani che, ad oggi, ha all’attivo 32 strutture in 19 ospedali su tutto il territorio italiano; sarà possibile creare, decorare e colorare piccoli oggetti in ceramica grezza a fronte di un piccolo contributo volontario. Ad ogni partecipante verrà consegnato un Kit Personale, composto da un grembiule personalizzato della Fondazione Lene Thun, da colori e pennelli. Al termine dell’evento, a ciascun partecipante sarà consegnato, come ricordo, l’oggetto personalmente decorato.

Si tratta di una lodevole iniziativa di solidarietà, promossa ed organizzata dal Thun Shop di Trapani, con il duplice obiettivo di far divertire i bambini e sostenere un’importante finalità benefica; l´incasso dell’evento sarà destinato a finanziare il laboratorio permanente attivato presso il Civico di Palermo.

“””L’argilla è un materiale naturale, povero e semplice che può magicamente plasmarsi in un prezioso compagno di giochi per il bambino malato. Ciò che viene vissuto dai piccoli pazienti nei reparti oncologici è senz’altro un’esperienza traumatica. Poterla elaborare attraverso la manipolazione dell’argilla, trasformare l’esperienza ospedaliera in un momento di gioco, è qualcosa di davvero impagabile.”””