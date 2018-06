Inserita in Salute il 12/06/2018 da Direttore DONAZIONE ORGANI: GIOVEDI’ A TRAPANI FIRMA PROTOCOLLO ASP - DIOCESI E PRESENTAZIONE PROGETTO PIANO SANITARIO NAZIONALE Giovedì 14 giugno, alle 16,30, alla curia vescovile di Trapani, sarà sottoscritto un protocollo d´intesa tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, la Rete Nazionale Trapianti e la Diocesi di Trapani, per la divulgazione e la promozione della cultura della donazione e del trapianto di organi e tessuti.

Attività che si esplicherà attraverso la realizzazione, anche in collaborazione con le associazioni del territorio, di convegni, giornate informative e formative sulla donazione, nonché di eventi in occasione della Giornata nazionale della donazione e trapianto di organi e tessuti, indetta annualmente dal ministro della Salute.

Alle ore 18, sempre a Trapani, al Palazzo del Governo, sarà presentato il progetto-obiettivo del Piano sanitario nazionale "Donazione organi e tessuti: dichiara il tuo si a sostegno della vita", di cui è titolare l’ASP di Trapani, che ha individuato come referente il coordinatore locale trapianti Antonio Cacciapuoti.

Interverranno, tra gli altri, il prefetto di Trapani Darco Pellos, il vescovo della diocesi Pietro Maria Fragnelli, la senatrice Paola Binetti, il presidente del Centro nazionale trapianti Alessandro Nanni Costa, la dirigente generale del dipartimento per le Attività sanitarie della Regione Siciliana Maria Letizia Di Liberti, e il commissario dell’ASP di Trapani Giovanni Bavetta.