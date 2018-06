Inserita in Politica il 12/06/2018 da Direttore Pier Vincenzo Filardo - Ho chiesto, in qualità di componente del Comitato spontaneo per l’organizzazione del Corteo cittadino del 16 giugno, un incontro alla Commissione Straordinaria della Città di Castelvetrano per chiarire le finalità e le modalità della manifestazione, invitando la stessa Commissione a valutare l’opportunità di partecipare al corteo. Ho ricevuto risposta con mail dell’11 Giugno a firma del dott. Caccamo e della dott.ssa Borbone con nota che si allega, per integrale pubblicazione.

Prendo atto delle ragioni che spingono la Commissione Straordinaria a non essere presente alla manifestazione pur condividendo pienamente lo spirito dell’iniziativa.

Il corteo vuole “riaffermare la propria identità di cittadini onesti e contro ogni forma di mafia”, messaggio forte e chiaro per ribadire che la stragrande maggioranza dei Castelvetranesi è contro ogni influenza e condizionamento mafioso, e con orgoglio si ribella ai soprusi ed al malaffare che negli anni ha imperato in città.

Personalmente e come Presidente della Pro Loco Selinunte sono stato e sarò al fianco della Commissione Straordinaria in questa difficile fase della gestione della cosa pubblica, come ribadito nella nota ricevuta, auspicando una sempre più pregnante collaborazione delle forze sane della nostra città con la Commissione stessa, per dare a Castelvetrano il futuro che essa merita.

Pier Vincenzo Filardo

Pag 1-Risposta nota del comitato cittadino spontaneo Sono castelvetranese e non sono mafioso

Pag 2-Risposta nota del comitato cittadino spontaneo Sono castelvetranese e non sono mafioso