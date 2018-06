Inserita in Sport il 12/06/2018 da Direttore Marsala calcio: al via gli stage per i nati nel 1999, 2000 e 2001 L’Asd Marsala calcio, neo-promossa nel campionato di Serie D, seleziona giocatori nati nel 1999, 2000 e 2001 da inserire nell’organico della Prima Squadra e della Squadra Juniores.

Le selezioni si terranno Giovedì 14 Giugno 2018, alle ore 16 presso lo Stadio Polivalente M. Di Dia di c/da Strasatti di Marsala.

I partecipanti, dovranno essere muniti di: - Certificato Medico Agonistico in vigore; - Nulla osta rigorosamente per allenamento; - Corredo calcistico personale e parastinchi.

Per una buona programmazione è gradita la conferma della partecipazione, entro e non oltre le ore 12 di Mercoledì 13 Giugno, inviando una email a: segreteriamarsalacalcio@gmail.com oppure un sms/messaggio WhatsApp al numero di 3881433884, indicando nome, cognome, data di nascita e ruolo del calciatore.