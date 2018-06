Inserita in Politica il 12/06/2018 da Direttore Ballottaggio amministrative: questa sera alle 21.30 comizio dell’on. Cateno De Luca a Piazza Cairoli “Si svolgerà questa sera alle 21.30 a Piazza Cairoli a Messina un comizio dell’on. Cateno De Luca, candidato a sindaco di Messina che, tra l’altro, spiegherà come intende governare la città e ottenere una maggioranza in consiglio comunale.