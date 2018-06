Inserita in Salute il 12/06/2018 da Direttore Comune di Erice - Disinfestazione e derattizzazione IL SINDACO

COMUNICA

si porta a conoscenza della cittadinanza che il secondo servizio di disinfestazione del territorio Comunale avrà inizio in data 18-19-20 Giugno 2018 alle ore 22,30 articolato come segue:

San Cusumano – Trentapiedi – Borgo San Giuliano -Pizzolungo-

Raganzili – Erice Capoluogo –Difali- Torrebianca –San Giovannello

Ballata- Napola – Casa Santa –Rigaletta – Pegno



Si invita la cittadinaza, durante le operazioni di disinfestazione tenere le finestre chiuse e non lasciare alimenti sui balconi e panni stesi



Eventuali zone del territorio comunale che presentano particolari esigenze di intervento immediato, potranno essere segnalate dagli interessati presso l’Ufficio Igiene e Sanità del Comune al numero telefonico 0923/502262-0923/502261.