Inserita in Cultura il 12/06/2018 da Direttore Newbookclub ON THE ROAD sulle scalinate e poi al Bistrò del Teatro Massimo per continuare a pensare e scrivere liberamente Newbookclub ON THE ROAD torna martedì 12 giugno in uno dei luoghi caratteristici della città, il Teatro Massimo, festeggiando il suo secondo anno di vita ma anche il compleanno di Alessio Castiglione, giovane fondatore di un progetto sociale e letterario "per tutte le età, classi sociali, stili di scrittura, sesso, genere, specie e fantasia". Un laboratorio esperienziale, creato 6 anni fa e sviluppato oggi con la collaborazione degli Starter, un team di giovani e adulti impegnati nel sociale che ha costituito un piccolo gruppo organizzativo per la realizzazione degli incontri.

L’appuntamento sarà alle 17 sulla scalinata del Teatro Massimo dove, una volta scelto il tema ispiratore, si comincerà a scrivere liberamente. Dalle 18.30 ci si sposterà nella buvette del Bistrò del Teatro Massimo per leggere quanto prodotto e confermare la forza di un percorso e processo creativo che utilizza la scrittura come mezzo per creare comunità e inclusività.