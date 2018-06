Inserita in Sport il 11/06/2018 da Direttore MANIFESTAZIONE DI AUTO D´EPOCA Ieri domenica 10 Giugno il Giro di Sicilia, Targa Florio è passato per Alcamo, quest´anno, infatti, il giro si è svolto in senso orario ed ALCAMO è stata l´ultima tappa prima della premiazione finale che si è svolta a PALERMO.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “abbiamo ospitato con grande piacere la Targa Florio, storica manifestazione sportiva che attrae appassionati e curiosi, poiché coinvolge bellissime auto d’epoca che proprio ieri hanno sfilato per il nostro centro storico”.

Afferma l’assessore allo Sport del Comune di Alcamo, Vittorio Ferro “è stato emozionante e divertente nonché un grande onore e piacere assistere e partecipare alla premiazione del Giro di Sicilia. La nostra città ha ricevuto in Piazza Ciullo auto straordinarie e simpaticissimi equipaggi provenienti da tutto il mondo. Il nostro Comune ha organizzato, insieme al Veteran Club Palermo, un´accoglienza speciale per le auto d’epoca accompagnata da un gruppo folcloristico locale. La giuria, cui ha preso parte il Sindaco Domenico Surdi, ha valutato la bellezza e l´eleganza delle auto. Mentre a seguire a Palermo, presso l´hotel Palace di Mondello, è stato assegnato il premio "eleganza dinamica" rivolto ad auto fantastiche che hanno fatto la storia dell´automobilismo, coinvolgendo tanti appassionati di motori. Ringrazio la nostra città per la partecipazione, il Veteran Club Panormus e il Presidente Aucello; Totò Lo Bue e tutti gli sponsor che hanno sostenuto questa manifestazione; mentre fra gli alcamesi partecipanti premiati si è distinto l’equipaggio della Scuderia del Castello con pilota Andrea Piscitello e copilota Liborio La Monica, su Jaguar etype cabriolet, che si sono classificati al 14 posto nella classifica generale su 200 partecipanti”.