Inserita in Politica il 11/06/2018 da Direttore Elezioni amministrative, Cisl su nuovo sindaco di Trapani “buon lavoro, pronti ad avviare un confronto costruttivo sul rilancio della città”

“Auguriamo un buon lavoro al neo eletto sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, al quale rinnoviamo la nostra disponibilità ad avviare un dialogo sugli interventi da mettere in campo per il rilancio della città, bisogna imprimere la svolta al più presto”. Cosi il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana commenta il risultato delle elezioni amministrative di Trapani. “Dai servizi pubblici da potenziare, alle carenze in organico al comune da colmare, alla valorizzazione di uno dei settori cruciali per l’economia come il turismo con un patto per la destagionalizzazione, al rilancio delle infrastrutture e delle politiche sociali, sono tutti temi inseriti nel documento che abbiamo presentato ai candidati e che adesso ci auguriamo possano diventare oggetto di un tavolo di confronto con tutta l’amministrazione comunale. Dopo questo ultimo anno di commissariamento i trapanesi hanno eletto a primo turno il primo cittadino, e a loro bisogna dare risposte immediate”, conclude La Piana.