Inserita in Politica il 11/06/2018 da Direttore E’ stata una tornata elettorale importante E’ stata una tornata elettorale importante quella appena trascorsa, dove erano chiamati al voto gli elettori di molti comuni della nostra provincia tra cui quelli del capoluogo che veniva da un anno di commissariamento.

Bisogna ringraziare tutti i candidati Sindaco e le candidate e i candidati al consiglio comunale che si sono impegnati insieme al Partito Democratico.

I nostri auguri di buon lavoro vanno a tutti i sindaci eletti ed in particolare a Giacomo Tranchida nuovo Sindaco di Trapani che ha esordito con un gesto molto importante e significativo, manifestando la disponibilità della città di Trapani ad accogliere la nave Aquarius.

La vittoria di Tranchida al primo turno è particolarmente importante dal momento che solo pochi mesi fa Trapani aveva regalato al m5s percentuali rilevanti, che si sono notevolmente ridimensionate a dimostrazione che la buona politica batte sempre il populismo ed è questa la strada che bisogna seguire.

I miei auguri e quelli dell’Unione provinciale di Trapani vanno poi al Sindaco di Santa Ninfa Giuseppe Lombardino che avendo ben lavorato ha ottenuto un’importante riconferma.

Ripartiamo da queste amministrative, con la consapevolezza che sul territorio il Partito Democratico è presente e potrà contare sull’impegno di molti consiglieri comunali, alcuni alla prima esperienza e di quanti pur non essendo stati eletti continueranno a lavorare per far crescere la nostra comunità.

Il Segretario provinciale Marco Campagna