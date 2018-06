Inserita in Tempo libero il 11/06/2018 da Direttore Alcart Festival Alcart Festival sta tornando!

16 e 17 Agosto 2018, Parco Suburbano, Alcamo (TP)

>> Alcart è un festival che coniuga musica, cinema, istallazioni artistiche, presentazioni di libri e dibattiti su temi innovativi e stimolanti in uno scenario d’eccezione, il Parco Suburbano di Alcamo, nel cuore del Golfo di Castellammare, tra Trapani e Palermo.

Realizzato dalle associazioni culturali Kepos e Creattiva, nasce dall’idea di rendere la città di Alcamo punto di riferimento culturale e sociale, e da 8 edizioni è polo attrattivo non solo per la cittadinanza ma anche per le diverse realtà territoriali - limitrofe e non - che trovano spazio all’interno della manifestazione come protagonisti.

Alcart ha la capacità di parlare ad un pubblico trasversale attraverso una selezione musicale che spazia dall’indie al rock, dal reggae al rap e dal punk allo Ska, il tutto nella splendida cornice verde del Parco Suburbano, un’area comunale rivalutata dalla stessa organizzazione dopo anni di abbandono. Si sono esibiti sul nostro palco i Nobraino, Mama Marjas, Ex - Otago, Willie Peyote e tanti altri nomi della scena italiana.

Attenzione particolare è rivolta alla curatela artistica, che coniuga esposizioni e performance di artisti emergenti nel mondo della arti visuali, pittura, fotografia e installazioni, con nomi affermati del campo della letteratura e della narrativa - come Alessandro Cacciato, Roberto Lipari, Don Luigi Ciotti - proponendo dibattiti e riflessioni collettive su temi sempre nuovi e stimolanti.

Dimostrando una forte interazione con il territorio da anni le associazioni promotrici sono impegnate nella diffusione del valore della cultura e della legalità tra i più giovani, grazie all’impegno dei tanti volontari che lavorano in sinergia tra loro, anche con “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e l’Associazione Antiracket e Antiusura di Alcamo. Perché è proprio con la cultura che si seminano la consapevolezza ed il senso civico necessari per il cambiamento.

Alcart Festival è rivolto a tutti, con laboratori creativi rivolti ai più piccoli, tramite il gioco orientato all’educazione informale e attività che incoraggiano i giovani a cimentarsi in fotografia, scrittura creativa, giornalismo, musica e teatro.

Un contenitore di creatività e divertimento adatto a tutti, da 0 a 99+!

>> I numeri di Alcart: Oltre 30 band. 25 titoli presentati. Circa 50 tra autori, esponenti di associazioni, professori universitari, attori impegnati sul territorio e specialisti di settore. 20 artisti coinvolti. Più di 100 opere esposte.

Tieniti aggiornato sulle novità e sulla line-up della IX edizione!