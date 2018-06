Inserita in Economia il 11/06/2018 da Direttore Cerimonia inaugurale dell´imbarcazione Intrepido per le mini crociere Mazara-Favignana-Levanzo “NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO MAZARA - ISOLE EGADI”

Cerimonia inaugurale dell’imbarcazione che effettuerà il servizio



“Un ulteriore tassello alla vocazione turistica della nostra Città si somma agli altri che in questi anni sono stati creati. Il collegamento tra la Città di Mazara del Vallo e le Egadi è un opportunità turistica in più che viene fornita a coloro i quali che trovandosi in Città, avranno la possibilità di visitare le bellezze di cui la nostra provincia è piena”.

Lo ha detto il Sindaco della Città, on. Nicola Cristaldi, nel corso della cerimonia di inaugurazione del servizio di collegamento tra Mazara del Vallo e l’arcipelago delle Egadi. Il servizio è fornito da Egadi Escursioni che effettueranno l’‘Egadi Panoramic Tour’ un’emozionante mini crociera tra le isole di Favignana e Levanzo trascorrendo una rilassante giornata all’insegna del sole e del mare.

Il servizio di trasporto passeggeri che avrebbe dovuto iniziare ufficialmente il 14 Giugno è stato posticipato per un adempimento burocratico e l’imbarcazione dovrebbe prendere il mare per l’arcipelago egadino entro il mese di Giugno.

Il collegamento tra Mazara e le isole Egadi verrà effettuato con la Motonave Intrepido che salperà dal molo del Porto Nuovo, adiacente la Capitaneria di Porto, nelle giornate di: Giovedì – Venerdì - Sabato e Domenica di tutto il periodo estivo con partenza alle 09,00 e, dopo le soste nelle isole di Favignana e Levanzo, farà ritorno in città alle 18,30.

Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri 342-9446189 e 329-8985237.

Sindaco Cristaldi su cerimonia inaugurale Intrepido