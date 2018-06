Inserita in Politica il 11/06/2018 da Direttore Elezioni amministrative. Barbagallo: E’ ora di ricostruire “Anche a Catania la destra è riuscita a capitalizzare il malumore dei cittadini. Prendiamone atto per ricostruire il centro sinistra ricominciando dalle forze sociali e da quei cittadini che non si rassegnano al linguaggio della barbarie e alla logica del nemico”. Lo il parlamentare regionale Pd Anthony Barbagallo.

“Occorre definire un nuovo progetto di società da costruire assieme alle molteplici realtà associative presenti nel territorio e riaprire un dialogo con tutti coloro che pur condividendo gli stessi valori ai quali si ispirano le forze politiche del centro sinistra, non votano per il centro sinistra impegnando il massimo delle energie per raggiungere l´unità. Il PD – continua - deve essere inclusivo e recuperare tutte le risorse umane migliori, senza veti e primogeniture. Non esistono ricette semplici ed universali, ma è necessario affrontare con determinazione la crisi profonda che stiamo attraversando. Attorno alle politiche per i migranti, ad esempio – prosegue Barbagallo - si gioca il futuro di tutte le comunità. In un momento in cui ansia e preoccupazioni prevalgano, è necessario affrontare seriamente le paure dei cittadini dando priorità ai temi della sicurezza e di una maggiore equità sociale – conclude - rifiutando in ogni caso l’idea che differenze di razza o di genere possano essere viste come la causa del collasso dell´ordine pubblico”.