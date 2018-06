Inserita in Politica il 11/06/2018 da Direttore GLI AUGURI DI BUON LAVORO DELL´ON. GUCCIARDI AI SINDACI ELETTI IN PROVINCIA “Auguri di buon lavoro a tutti i neo eletti sindaci della provincia di Trapani. Dal sindaco Giacomo Tranchida a Trapani, al sindaco Giuseppe Lombardino a Santa Ninfa, al sindaco Nicola Rizzo a Castellammare del Golfo, che rappresentano certezza di buon governo e di attenzione nei riguardi delle istanze provenienti dalle comunità di riferimento”. Lo dice l’On. Baldo Gucciardi commentando i risultati elettorali di ieri. “Con l’auspicio che tutti i sindaci eletti sapranno rappresentare con prestigio e capacità le istituzioni cui sono stati preposti dai cittadini, sono certo che sia Giacomo Tranchida – il cui larghissimo consenso popolare conferma pienamente quanto positivamente immaginato qualche mese fa- che Giuseppe Lombardino, esempio di fattiva, seria e costruttiva continuità amministrativa, che Nicola Rizzo, che ho sostenuto con convinzione alla luce delle doti di onestà e capacità dimostrate da anni in campo politico ed umano, svolgeranno l´alto incarico loro conferito nell’interesse dei rispettivi territori”.