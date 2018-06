Inserita in Politica il 11/06/2018 da Direttore Amministrative 2018. Gli auguri di buon lavoro della Uil Trapani Tumbarello: “Aperti al confronto per risolvere criticità del territorio”

“Un augurio di buon lavoro ai sindaci eletti in provincia di Trapani alle amministrative appena concluse perché possano affrontare e risolvere le criticità che purtroppo nel nostro territorio non mancano”.

Lo afferma il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello.

“La Uil Trapani – aggiunge - auspica il confronto delle neo amministrazioni con le organizzazioni sindacali, essendo sin d’ora disponibile al dialogo, modalità importante per affrontare e risolvere questioni vitali per i cittadini di questo territorio. Tanto c’è da fare e tanto si può fare per rilanciare questa Terra, a partire dal potenziamento dell’aeroporto fino alla lotta all’evasione fiscale per una minore tassazione dei cittadini, dalla valorizzazione del turismo al miglioramento dei servizi pubblici”.