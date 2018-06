Inserita in Politica il 11/06/2018 da Direttore Il Sindacato Lavoratori Autonomo Sinalp Sicilia festeggia l´elezione dei propri dirigenti sindacali impegnati nelle elezioni amministrative Siciliane 2018 A dimostrazione dell´ottimo lavoro svolto sul territorio regionale gli esponenti del sindacato ottengono una netta ed importante affermazione nelle amministrative 2018. La responsabile dell´ufficio legale di Sinalp Sicilia, Avv. Stefania Virga, alla sua prima esperienza elettorale ottiene un prestigioso successo nella sua città di origine San Giovanni Gemini e ciò a corollario di un importante lavoro svolto a difesa dei cittadini e dei lavoratori che hanno subito in prima persona la profonda crisi che colpisce l´Italia intera e la Sicilia in particolare. La Dr.ssa Delia Mangiaracina, coordinatrice Sinalp Sicilia dei lavoratori comparto sanità ed importantissimo esponente dell´Osservatorio sulla Malasanità e della Fondazione Einaudi di Roma è stata eletta al Consiglio Comunale di Menfi certificando la qualità dell´attività sindacale svolta su tutto il territorio Regionale e la bontà dei programmi di sviluppo e crescita dei sistemi di tutela sanitaria messi in campo che permettono di ridare la dignità di esseri umani, di persone e non soltanto quella di “malati” a tutti coloro che purtroppo vengono fagocitati dal Sistema Sanitario Nazionale. Il Sig. Vincenzo Daidone responsabile Sinalp Sicilia dei lavoratori enti locali di Marineo è stato eletto nel suo comune con una affermazione che certifica quanto di buono ha saputo svolgere su tutto il territorio palermitano, aiutando a riacquistare la dignità di lavoratori e di persone a tutti quei cittadini che si sono rivolti con fiducia al Sinalp. Il Segretario Regionale del Sinalp Sicilia Dr. Andrea Monteleone si congratula con tutti loro per aver dimostrato la bontà del lavoro svolto e l´altissimo livello raggiunto dalla squadra dei dirigenti sindacali Siciliani, portando loro anche i saluti del Segretario Nazionale Avv. Orazio Sorece.