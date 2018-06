Inserita in Politica il 11/06/2018 da Direttore Asilo nido. Nuova presa di posizione del Vicesindaco Pellegrino - Comune di Petrosino “Miseri tentativi della minoranza di infangare l’operato dell’amministrazione”

Petrosino, 11.06.2018. “Ancora una volta mi trovo a dover rispondere alle dichiarazioni fuori luogo dell’opposizione sul tema dell’asilo nido. Servizio per il quale ricordo che il nostro Comune è beneficiario di ben due finanziamenti da parte dello Stato. Con i fondi del primo finanziamento abbiamo garantito il servizio di micro-nido comunale per quest’anno, con la chiusura fissata al 9 giugno. Con il secondo finanziamento e la gara già espletata, garantiamo, invece, la riapertura dell’asilo nido il 1° settembre. Forse l’opposizione non sa che dal prossimo anno didattico i bambini che potranno usufruire di tale servizio saranno 25, dunque 13 in più rispetto ai 12 dell’anno appena concluso. La consigliera Vallone pensa forse che i bambini siano dei pupazzi e non sa che la fase di inserimento del bambino nell’asilo nido è un momento molto delicato, che prevede l’adattamento in un contesto diverso dall’ambiente familiare. Un passaggio che dovrebbe avvenire nel modo meno traumatico possibile. Da qui, la scelta di chiudere le attività il 9 giugno e farle riprendere il 1° settembre. Altro che motivazioni di ordine economico. L’opposizione è da anni che dice che il nostro comune è sull’orlo del fallimento, ma credo, invece, che i fallimenti siano tutti della minoranza e dei loro miseri tentativi di infangare l’operato della nostra amministrazione”.

Lo dichiara il Vicesindaco di Petrosino e assessore alle politiche sociali, Marcella Pellegrino, in risposta alla ulteriore nota sull’asilo nido diffusa ieri.