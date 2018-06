Inserita in Politica il 11/06/2018 da Direttore Elezioni Trapani, Ninni Pipitone Elezioni Trapani, Ninni Pipitone: “Voto di partecipazione e riscatto. Segnale di cambiamento ma si è persa un’occasione per il comparto turistico”

Trapani, 11 giugno 2018 - “L’ampia affluenza alle urne di queste amministrative è la risposta decisa dei trapanesi al momento buio che stavamo attraversando e dimostra la rinata partecipazione dei cittadini che hanno voluto affidare, senza incertezze né titubanze, il governo della città a Giacomo Tranchida”. Così Ninni Pipitone commenta il risultato delle amministrative di Trapani che lo hanno visto in corsa come candidato al Consiglio comunale nella lista di “Tranchida il sindaco per Trapani”. Il trentunenne operatore turistico, alla sua prima esperienza politica su Trapani, ha voluto ringraziare gli elettori che hanno creduto nel suo progetto, evidenziando il valore simbolico delle preferenze ricevute, che non gli consentiranno tuttavia di accedere agli scranni del consesso cittadino. “I 105 voti ottenuti – sottolinea - sono l’espressione di un’adesione e di un consenso guadagnati sul campo, grazie all’operato personale e all’attenzione costante che ho rivolto al settore in cui da 10 anni sono impegnato in prima linea. Si è persa l’occasione per avere finalmente un tecnico del turismo all’interno delle istituzioni in un momento in cui il sistema andrebbe ripensato e rilanciato. Ma sono fiducioso che questa amministrazione saprà dialogare con la categoria per individuare insieme le strategie da intraprendere”. Importante il risultato della cosiddetta “lista dei giovani”, nella terna delle più votate. “Noi giovani – conclude Pipitone - abbiamo creduto nella possibilità di una politica migliore, libera da polemiche e impegnata a lavorare per soddisfare i bisogni dei cittadini. Adesso ci metteremo a lavoro, come lista, per portare avanti in Consiglio comunale le nostre istanze di cambiamento”.