Inserita in Politica il 11/06/2018 da Direttore Migranti. La denuncia di Orlando contro l´Europa "La mancata attuazione da parte dell’Unione Europea, delle sue istituzioni e dei loro rappresentanti, di modalità legali di accesso al territorio europeo per presentare una richiesta di protezione internazionale; i respingimenti di fatto delegati alle polizie dei paesi di transito, frutto dei processi di esternalizzazione dei controlli di frontiera e degli accordi con paesi terzi; tutto ciò impedisce il fondamentale diritto sancito dall’art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, la libertà di emigrazione, e nega l’effettivo esercizio del diritto di asilo, configurando palesi violazioni della Convenzione di Ginevra, degli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, delle Direttive n. 32 e 33 del 2013 in materia di Protezione internazionale, non da ultimo dell’art. 10 della Costituzione italiana."

È questo uno dei punti salienti della denuncia che Leoluca Orlando ha presentato a dicembre dello scorso anno alla Corte penale internazionale, al Parlamento europeo e alla Procura nazionale antimafia contro i comportamenti tenuti dalla UE nella gestione delle politiche migratorie e di accoglienza.

"Su una cosa posso essere d´accordo con Matteo Salvini e cioè sul fatto che l´Italia è stata lasciata sola in questi anni a svolgere quella funzione che tutta l´Unione Europea avrebbe dovuto svolgere non soltanto per etica ma anche per adempiere a quanto previsto dai propri documenti costitutivi. Quello che però Matteo Salvini omette volutamente di dire è che l´Europa che ha lasciato sola l´Italia è l´Europa dei suoi amici, l´Europa del premier ungherese Orbàn, l´Europa del Quartetto di Visegrad, l´Europa che ha empatia e legami con la destra più violenta ed estrema e che oggi Matteo Salvini indica come modello."

"Da oggi, da qualche ora, grazie al comportamento e alle dichiarazioni irresponsabili del nuovo Governo, L´Italia ha perso credibilità internazionale e uno dei pochi primati che poteva vantare, quello di essere il paese dell´accoglienza umanitaria e del rispetto delle leggi internazionali"

Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.