DiscoverEU: 15 000 biglietti in palio per esplorare l´UE quest´estate

I candidati devono avere 18 anni il 1ș luglio 2018, essere cittadini dellŽUE e disposti a viaggiare questŽestate.

A partire dalle ore 12 (CEST) di domani e fino alle ore 12 (CEST) del 26 giugno i giovani potranno candidarsi per un biglietto con cui potranno scoprire il loro continente da luglio a fine ottobre 2018. Grazie a DiscoverEU potranno capire meglio la diversità e la ricchezza culturale dellŽEuropa, fare nuove amicizie e scoprire la loro identità europea. Tibor Navracsics, Commissario per lŽIstruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: “DiscoverEU offre ai giovani unŽottima opportunità di scoprire lŽEuropa attraverso un viaggio personale che nessun libro o documentario saprebbe offrire. Sono certo che questa esperienza contribuirà a un cambiamento positivo - per i giovani che vi parteciperanno e per le comunità che visiteranno. L´iniziativa che lanceremo domani permetterà di far nascere 15 000 storie europee indimenticabili, che saranno seguite da molte altre verso la fine dellŽanno e in futuro.”

Con questa nuova iniziativa dellŽUE i giovani potranno viaggiare da soli o in un gruppo di un massimo di cinque persone. Come regola generale, useranno il treno. Tuttavia, per garantire lŽaccesso a tutto il continente, in alcuni casi particolari i partecipanti potranno utilizzare mezzi di trasporto alternativi, come lŽautobus o il traghetto o, eccezionalmente, lŽaereo. In questo modo anche i giovani che vivono in zone periferiche o sulle isole dellŽUE potranno partecipare. Poiché il 2018 è l´ Anno europeo del patrimonio culturale , i vincitori dei biglietti avranno la possibilità di partecipare a numerosi eventi che si svolgono in tutta Europa.

Come presentare la candidatura I candidati dovranno fornire i loro dati personali e maggiori dettagli sul viaggio che vorrebbero fare. Dovranno inoltre rispondere a un quiz composto da 5 domande riguardanti il 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale, le iniziative dell´UE rivolte ai giovani e le prossime elezioni europee. Infine, dovranno rispondere a una domanda di spareggio su quanti giovani parteciperanno allŽiniziativa. Le risposte consentiranno alla Commissione europea di selezionare i candidati. Una volta selezionati, i partecipanti dovranno iniziare il viaggio tra il 9 luglio e il 30 settembre 2018. Potranno viaggiare fino a 30 giorni e visitare fino a 4 mete allŽestero.

Contesto Con un bilancio di 12 milioni di EUR nel 2018, DiscoverEU dovrebbe offrire ad almeno 20 000 giovani la possibilità di viaggiare attraverso lŽEuropa questŽanno. A ogni Stato membro dellŽUE è stato assegnato un numero di biglietti in base alla percentuale della sua popolazione rispetto a quella complessiva dellŽUnione europea. La prima tornata di candidature, che inizia domani, permetterà ad almeno 15 000 partecipanti di esplorare il nostro continente. Una seconda tornata di candidature, con almeno 5 000 biglietti in palio, si svolgerà nellŽautunno del 2018. La Commissione europea intende sviluppare lŽiniziativa e lŽha pertanto inclusa nella sua proposta per il prossimo programma Erasmus . Se il Parlamento europeo e il Consiglio approveranno la proposta, altri 1,5 milioni di diciottenni dovrebbero avere la possibilità di mettersi in viaggio tra il 2021 e il 2027, grazie a un bilancio di 700 milioni di euro.

DiscoverEU è unŽiniziativa dellŽUE che si basa su una proposta del Parlamento europeo, che ne ha assicurato il finanziamento per il 2018 mediante unŽazione preparatoria. LŽiniziativa si concentra sui giovani che compiono 18 anni: infatti questo è un momento che segna un importante passo verso lŽetà adulta.

La Commissione europea desidera conoscere le impressioni dei giovani partecipanti e li incoraggerà a condividere le loro esperienze e avventure. È per questo motivo che, una volta selezionati, i partecipanti faranno parte della comunità DiscoverEU e diventeranno ambasciatori dellŽiniziativa. Saranno invitati a raccontare le loro esperienze di viaggio, ad esempio attraverso i social media quali Facebook e Twitter, o a fare una presentazione a scuola o della loro comunità locale.

