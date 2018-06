Inserita in Politica il 11/06/2018 da Direttore COMMENTO NEO SINDACO DI SAN VITO LO CAPO E PREFERENZE LISTA SAN VITO LO CAPO, IL NEO SINDACO PERAINO: «LAVORARE CON TENACIA E CORRETTEZZA PER IL TERRITORIO»

«Un grazie sincero a tutti per la fiducia e la stima accordataci. Un saluto agli altri tre candidati a Sindaco e a tutti i candidati non eletti. Un augurio di buon lavoro ai neo Consiglieri Comunali e a tutta la macchina burocratica dell´Ente». Così il neo sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, commentando la vittoria delle elezioni amministrative, con 1309 voti ed il 42,71% delle preferenze, sul proprio profilo facebook.

Peraino, classe 1962, insegnante, già sindaco di San Vito Lo Capo dal 1998 al 2008, ed ex consigliere provinciale, era sostenuto dalla lista civica “Insieme per San Vito”, che fa riferimento all’omonimo Movimento politico di cui è presidente dal 2014.

«Un abbraccio- ha continuato - a tutti coloro che vivono e amano il nostro meraviglioso territorio e a tutti gli amici e le amiche di “Insieme per San Vito” che ci hanno sostenuto in questi cinque anni e in questa meravigliosa campagna elettorale». Peraino che ha inoltre ringraziato la sua famiglia che lo ha sostenuto, fin dal primo momento, e tutti gli amici sinceri. «È arrivato il momento di lasciare da parte l´ascia della lotta politica della campagna elettorale- ha concluso- e, tutti insieme, lavorare con tenacia e correttezza nell´interesse supremo dei sanvitesi e di S. Vito Lo Capo».

PREFERENZE CANDIDATI LISTA “INSIEME PER SAN VITO”

Vito Battaglia 270, Giuseppe Catanese 204, Elisabetta Cracolici 144, Rosa Cusenza 314, Christina Fragapane 204, Sabrina Navarra 112, Giuseppa Parrinello 117, Giacomo Plaia 105, Maria Letizia Poma 188, Rosario Ruggirello 130 , Andrea Spada 192 , Giacomo Trapani 158.

TOTALE VOTI LISTA 1290 ( 42,72%)

ELETTI AL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN VITO LO CAPO DELLA LISTA INSIEME PER SAN VITO:

Rosa Cusenza, Vito Battaglia, Giuseppe Catanese, Christina Fragapane, Andrea Spada, Maria Letizia Poma, Giacomo Trapani, Elisabetta Cracolici.