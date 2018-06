Inserita in Salute il 11/06/2018 da Direttore 14 GIUGNO. GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE LE INIZIATIVE ALL´AVIS DI MARSALA Giovedì prossimo è la "Giornata mondiale del Donatore di sangue". Anche l´Avis di Marsala sarà impegnata in iniziative di sensibilizzazione e il 14 giugno – dalle ore 16 alle ore 20 - aprirà la propria sede di via Bruzzesi per consentire di effettuare un "test pre-donazione": un semplice prelievo di un campione di sangue. “Vi aspettiamo numerosi giovedì pomeriggio per candidarvi ad entrare nella grande famiglia dei donatori", sottolinea la presidente dell´Avis Isabella Galfano. Ricordiamo che il bisogno di sacche di sangue è continuo e dobbiamo maggiormente contribuire alla raccolta, soprattutto nel periodo estivo"