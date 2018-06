Inserita in Cultura il 11/06/2018 da Direttore Cefalù. Si parla di Bernini, genio della scultura barocca, al seminario organizzato da BCsicilia Si terrà martedì 12 giugno 2018 alle ore 17,00 la lezione del Seminario su “Arte e cultura Barocca in Sicilia” organizzato da BCsicilia, con il patrocinio del Comune di Cefalù. Dopo la presentazione di Melina Greco, Presidente della sede BCsicilia di Cefalù e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale di BCsicilia, si terrà la conferenza di Benedetto Morello, Docente di Storia dell’Arte, dal titolo: “Bernini: genio della scultura barocca”. L’incontro si svolgerà presso la Sala delle Capriate del Palazzo Municipale di Cefalù.

In foto l’ Estasi di Santa Teresa (1647-1652) di Gian Lorenzo Bernini.