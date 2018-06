Inserita in Cronaca il 11/06/2018 da Direttore DOMANI NIENTE RACCOLTA DELL’RSU NEL VERSANTE NORD (1 e 2) - Marsala DOMANI NIENTE RACCOLTA DELL’RSU NEL VERSANTE NORD (1 e 2). GLI ABITANTI DELLA ZONA NON DOVRANNO ESPORRE I SACCHETTI - LA SITUAZIONE STA PRECIPITANDO

Il Sindaco Alberto Di Girolamo, nello scusarsi per l’inconveniente, invita tutti a fare più differenziata possibile

E’ un primo cittadino seriamente preoccupato per quel che sta accadendo sul fronte del conferimento e quindi della raccolta dei rifiuti. E dire che la nostra Città è la prima dei grandi centri dell’isola con la percentuale più alta di differenziata. Ma la situazione sta lo stesso precipitando. "E’ giusto che i cittadini sappiano che l´emergenza rifiuti in tutta la Sicilia e´ tornata prepotentemente - sottolinea il primo cittadino. La colpa è dei Governi regionali compreso quello attuale che non hanno saputo o voluto trovare una soluzione al problema dei rifiuti e anche di quei Comuni che non hanno avviato e che continuano a non fare la raccolta differenziata. In molte di queste città ci sono tonnellate di rifiuti per strada. A Marsala, grazie al 55% di raccolta differenziata e a tutte le strategie che come Amministrazione abbiamo messo in atto, stiamo riuscendo a mantenere la città pulita. Purtroppo da alcuni giorni non riusciamo a smaltire per intero l´RSU che produciamo, che è intorno a 45 tonnellate al giorno, perché la Regione ci ha autorizzato a portarne in discarica solo 35 tonnellate. A breve rischiamo di avere i rifiuti sulle strade. Per scongiurare ciò stiamo attuando degli accorgimenti chiedendo dei sacrifici alla popolazione. Domani, in particolare, non verrà effettuata la raccolta dell’Rsu nel versante nord (da via Trapani e Dammusello fino a Birgi e Granatello) per cui invito gli abitanti di questa zona a non esporre i sacchetti. Il mio appello-invito è comunque quello DI FARE QUANTA PIÙ DIFFERENZIATA POSSIBILE nell´interesse di TUTTI, per l´IGIENE, per il DECORO URBANO e per il TURISMO, e non ultimo per non far AUMENTARE I COSTI... Per cui DIFFERENZIAMO".