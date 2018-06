Inserita in Politica il 10/06/2018 da Direttore Giornata Nazionale delle Pro Loco Quella del 3 Giugno è stata una giornata all’insegna dell’entusiasmo e dell’orgoglio per le Pro Loco di tutt’Italia: la Giornata Nazionale delle Pro Loco, nata con l’obiettivo di far conoscere il loro mondo, aprire le porte al pubblico e mostrare a tutti l´importante contributo che danno quotidianamente al territorio, è stata un successo.

Le Pro Loco del trapanese, in particolare, hanno ideato una serie di escursioni naturalistiche, passeggiate guidate nei borghi e mostre all’interno di luoghi d’eccellenza quali castelli, case nobiliari e bagli, volte a valorizzarli e renderli nuovamente fruibili al pubblico.

Hanno aderito le Pro Loco di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Custonaci, Salemi, Partanna, Mazara del Vallo, Vita e Valderice.

I volontari del Servizio Civile Nazionale, i Presidenti e i soci delle associazioni dei vari paesi hanno potuto coinvolgere i cittadini nel fantastico mondo delle Pro Loco, per mostrare l’impegno, la dedizione, le giornate di lavoro che ci sono dietro la miriade di eventi e manifestazioni che si susseguono nel nostro territorio, sperando di allargare sempre di questa bella famiglia.

Dalla riscoperta degli antichi mestieri, alle rievocazioni storiche; dalle passeggiate naturalistiche, alle visite guidate a centri storici, castelli, bagli e torri, degustazioni di prodotti tipici, e infiorate: sono stati oltre 100 gli eventi organizzati dalle associazioni di promozione turistica siciliane, e all’interno del contesto nazionale la Sicilia è stata in assoluto la Regione che ha partecipato maggiormente all’evento, sintomo di quanto la nostra isola sia in continua crescita e voglia far conoscere al mondo le proprie meraviglie.