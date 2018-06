Inserita in Politica il 10/06/2018 da Direttore Rossana Giacalone eletta nel Comtato Regionale FIPAV La nostra Rossana Giacalone ce l´ha fatta. Al termine delle votazioni tenutesi ieri a Caltanissetta è risultata essere, con oltre 8.000 voti, la seconda fra i sei Consiglieri eletti nell´ambito del Comitato Regionale FIPAV. Il massimo consesso pallavolistico siciliano resterà in carica fino al 2020. E sarà composto, oltre che dalla nostra brillante Addetta alle Relazioni Esterne, anche dal Presidente Giorgio Castronovo e dagli altri Consiglieri di seguito elencati: Danilo Biancolilla, Eduardo Cammilleri, Antonio Locandro, Piero Giuseppe Mammana e Maurizio Ragusa. Il revisore dei Conti sarà Sebastiano Passarello. Rossana Giacalone, alla quale vanno i nostri più fervidi complimenti, sarà la "rappresentante di tutta la provincia di Trapani". Volgerà con tutte le proprie forze la sua opera a ridare dignità e lustro a un territorio da sempre floridissimo per la nostra disciplina sportiva. Brava Rossana, in bocca al lupo.