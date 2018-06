Inserita in Sport il 10/06/2018 da Direttore Alessio Paoli sale sul gradino più alto del podio della terza prova Major a Pontremoli Pontremoli, splendido borgo medievale della Lunigiana, è stato testimone oggi, domenica 10 giugno, della terza prova del Campionato Italiano Major Maxxis 2018. Una gara partita con la minaccia della pioggia che ha poi fortunatamente fatto spazio ad un caldo sole estivo. Tre i giri completati dai 208 piloti al via che si sono cimentati in due prove speciali, l’Airoh Cross Test e l’Enduro Test Just1 che hanno incoronato Alessio Paoli pilota più veloce di giornata. Il pilota toscano ha fatto segnare il miglior tempo ssoluto che gli regala prima posizione nella classifica generale davanti a Roberto Rota e Fausto Scovolo.

A fare da cornice alle due splendide e spettacolari prove speciali, 53 km di percorso davvero impegnativo, che ha portato gli atleti a scoprire questo affascinate territorio della Lunigiana. Ottimo dunque il lavoro fatto dal Motoclub Pontremoli che ha confezionato una gara ad hoc per il tricolore Major Maxxis di Enduro. Il tutto è stato completato da una chicca molto speciale: nella giornata di ieri, sabato 9 giugno, un simpatico trenino ha fatto da spola tra il paddock e il centro storico di Pontremoli per permettere a tutti i partecipanti di visitare questa antica cittadina!

Un giro di boa di tutto rispetto per il campionato dove sono mancate le sfide riservate al Trofeo Airoh Cross Test, Challenge WR Yamaha Enduro e Challenge KTM Enduro Major.

Nella prova fettucciata a firmare il terzo appuntamento della stagione è stato Alessio Paoli, mentre nella sfida #bluracing della casa nipponica salgono sul gradino più alto del podio Federico Mancinelli per la categoria Master/Expert e Gianfranco Occelli per quella Veteran. Nel challenge riservate alle orange di Mattinghofen si portano a casa questa terza prova Davide Dall’Ava (classe Major) e Ubaldo Mastropietro (classe Veteran).

A premiare i nostri atleti numerose autorità tra cui il sindaco di Pontremoli, la professoressa Lucia Baracchini, e l’On. Cosimo Ferri, che hanno espresso tutto il loro appoggio verso il mondo del fuoristrada quale importante risorsa per il territorio, sia in ambito ambientale con la sua manutenzione, che turistico grazie al grande movimento che si nasconde dietro una prova di tale rilevanza.

Il Campionato Italiano Major Maxxis di Enduro andrà nuovamente in scena tra soli quindici giorni. Il weekend del 24 giugno i campioni over35 si daranno battaglia a Ramazzano (PG) dove potremmo già brindare a qualche titolo tricolore!

