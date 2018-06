Inserita in Sport il 10/06/2018 da Direttore Magliona con CST Sport vince a Fasano ed è leader tricolore Il campione sardo portacolori del sodalizio siciliano sulla Norma M20 FC Zytek ha conquistato entrambe le gare del 3° appuntamento di campionato Italiano Velocità Montagna e ora è in testa. “Una vittoria sentita che condivido con team e scuderia”



Grande vittoria di Omar Magliona si Norma M20 FC Zytek alla 61^ Coppa Selva di Fasano, la gara pugliese 3° round di Campionato Italiano Velocità Montagna di cui ora il campione sardo portacolori CST Sport è leader.

Una straordinaria costanza di prestazioni in entrambe le manche per il pilota sassarese che sulla biposto di gruppo ESC ha bissato il successo ottenuto a Fasano nel 2016, solo 23 centesimi di secondo la differenza tra le due salite con il miglior tempo ottenuto nella seconda in 2’06”60.

Determinanti le scelte fatte da Magliona insieme al Team Faggioli che segue e prepara la Norma M20 FC, che sui dati forniti dal pilota ha regolato la vettura per agevolare al massimo il lavoro delle sempre efficaci gomme Pirelli, che son state il punto di forza del pilota sardo. -“Sono felicissimo e desidero dedicare questo successo al team, alla scuderia ed a chi è sempre al mio fianco - ha dichiarato Omar appena sceso dalla vettura - grazie al lavoro di tutti è stata possibile questa costanza di prestazioni che ci ha portato a questa importante vittoria. In gara 1 non ho osato poiché avevamo deciso le regolazioni dopo le prove, anche se forse una scelta di pneumatici più aggressiva poteva permettermi di fare qualcosa in più, ma quando si vince ci si dimentica dei se e dei ma”-.

Il prossimo appuntamento di CIVM tra due settimane, nel week end del 24 giugno alla Coppa Paolino Teodori ad Ascoli Piceno, in cui Magliona si misurerà con gli avversari del Campionato Europeo che nelle Marche incrocia il tricolore.