Inserita in Tempo libero il 10/06/2018 da Direttore La Finale di "Find the Voice" stasera



Hanno superato le fasi eliminatorie e sono rimasti in otto. Sono i finalisti dell’edizione 2018 “Find the Voice” contest canoro ideato dall’Ateneo musicale di Palermo in collaborazione con Radio Tivù Azzurra. La serata finale e la premiazione della voce vincitrice si terrà stasera alle ore 21 sul palco della Fiera Campionaria del Mediterraneo. Per il vincitore del contest canoro, un ep di 4 brani, 3 cover e un inedito e l’inserimento in rotazione radio-televisiva del brano vincitore. La serata, trasmessa in diretta sulle frequenze radiofoniche e i canali televisivi di Rta, sarà presentata da Sasà Taibi. I cantanti, provenienti da ogni parte della Sicilia, si esibiranno in cover di musica italiana e straniera ed inediti e saranno giudicati da una giuria di esperti : Giovanni Carcione consulente d’immagine, l’attore Ferdinando Gattuccio, il vocal coach Pietro Lo Piccolo e il cantautore Andrea Cascio. La serata chiude il fortunato calendario di eventi curato da Sasà Taibi in occasione della 67esima edizione della Fiera Campionaria del Mediterraneo.