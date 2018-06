Inserita in Cultura il 09/06/2018 da Direttore Ente Luglio Musicale Trapanese: audizione danzatori/mimi per l´opera L´Ente Luglio Musicale Trapanese seleziona 8 danzatori/mimi (4 uomini e 4 donne) per l´opera "La Traviata", che andrà in scena il 12 e il 14 agosto, al Teatro "Giuseppe Di Stefano" a Trapani, con la regia di Andrea Cigni.



L´audizione si terrà giovedì 14 giugno, alle ore 16.00, presso Palazzo De Filippi (Largo San Francesco di Paola, 5 Trapani).



CARATTERISTICHE RICHIESTE:



- età compresa tra i 20 e i 35 anni;



- fisico atletico e disponibilità al nudo parziale (sia in recita sia in selezione);



- altezza minima 170 cm per le donne – 175 cm per gli uomini;



- esperienza di palcoscenico, abilità nella danza ed esperienza attoriale.



La selezione avverrà tramite verifica dei requisiti, esecuzione di una breve coreografia con improvvisazione e sintetico colloquio.



Sarà necessario presentarsi con documento d´identità e codice fiscale.



Si richiede conferma di partecipazione e invio di foto a figura intera degli aspiranti all´indirizzo e- mail produzione@lugliomusicale