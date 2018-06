Inserita in Cronaca il 08/06/2018 da Direttore Trapani: Strappava dal collo un oggetto d’oro minacciando un passante con un coltello al fine di assicurarsi la fuga Personale della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Volante, conduceva in carcere SCALABRINO N., resosi responsabile di rapina aggravata in danno di un’anziana signora, alla quale strappava dal collo un oggetto d’oro minacciando un passante con un coltello al fine di assicurarsi la fuga. Tutto ciò avveniva in una frequentata via del centro storico. A seguito di questo fatto lo SCALABRINO veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con attivazione del c.d. braccialetto elettronico. Tale misura veniva dallo stesso violata, in quanto durante un servizio finalizzato al controllo di soggetti sottoposti a misure restrittive, veniva trovato da una squadra volante fuori dal proprio domicilio e per questo condotto in carcere a seguito di aggravamento della misura cautelare disposta dall’A.G. operante.