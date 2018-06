Inserita in Politica il 05/06/2018 da Direttore Campobello: Reddito d’inclusione, ampliata la platea dei beneficiari pubblicati i moduli per le richieste Non si terrà più conto della composizione del nucleo familiare. Invariati i requisiti di reddito. Pubblicati sul sito del Comune di Campobello i nuovi moduli



Comunicato Stampa n. 086 del 05/06/2018



L’Amministrazione comunale di Campobello rende noto che dal 1° giugno sarà ampliata la platea dei beneficiari del REI (Reddito d’inclusione), misura di contrasto alla povertà erogata dall’INPS tramite il comune di residenza. Sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it, sono stati infatti pubblicati i nuovi moduli per accedere più facilmente al REI per effetto della Legge di Bilancio 2018 e sulla scorta della recente nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha chiarito che il beneficio economico potrà essere percepito da parte dei richiedenti in possesso di tutti i requisiti tranne quelli relativi al nucleo familiare.



A seguire i requisiti economici richiesti per accedere al REI:



- Valore ISEE non superiore a 6.000 euro.



- Valore ISRE non superiore a 3.000 euro.



- Patrimonio Immobiliare (esclusa la prima casa) non superiore a 20.000 euro.



- Patrimonio Mobiliare non superiore a 6.000 euro.



L’INPS ha precisato, inoltre, che tutte le domande di Rei presentate sino al 31 maggio del 2018, che erano state ritenute non accoglibili per la sola mancanza del requisito familiare, saranno riesaminate con la verifica dei requisiti al 1° giugno.