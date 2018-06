Inserita in Politica il 04/06/2018 da Direttore Campobello: al via il rilascio della Carta d’identità elettronica Da stamattina, lunedì 4 giugno, il Comune di Campobello rilascerà esclusivamente le nuove Carte d’Identità Elettroniche (CIE). La CIE sostituirà infatti il tradizionale formato cartaceo, introducendo sostanziali vantaggi rispetto al vecchio documento cartaceo. Oltre ad essere un documento fisico, la CIE è infatti anche un documento biometrico (perciò sarà necessario rilevare anche le impronte digitali del titolare) virtuale: all’atto dell’emissione verrà creata un’identità digitale che permetterà l’accesso a diversi servizi pubblici on-line.



La Carta d’identità elettronica non sarà consegnata direttamente al momento della richiesta, ma verrà spedita dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, entro circa 6 giorni lavorativi, a scelta del cittadino al proprio indirizzo o al Comune. Pertanto, s’invitano in particolare cittadini a verificare con cura la validità del proprio documento prima di mettersi in viaggio.



Inoltre, anche i tempi di elaborazione della pratica saranno un po’ più lunghi. Per il rilascio della CIE saranno necessari infatti 15-20 minuti, pertanto è prevista la possibilità di prenotare un appuntamento tramite il sito https://agendacie.interno.gov.it/ (scelta consigliata), oppure recandosi allo sportello anagrafe in via Ospedale. I cittadini che avranno effettuato la prenotazione avranno la precedenza rispetto a coloro che si presentano direttamente allo sportello.



Le carte d’identità cartacee attualmente in possesso dei cittadini mantengono la loro validità a tutti gli effetti fino alla data di scadenza, pertanto non sussiste alcun obbligo di sostituirle con la CIE.